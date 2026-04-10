Tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng khách đi xe

Chiều tối 10/4, trên các trang mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh vụ việc nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách. Vụ việc xảy ra trước một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi (phường Vinh Hưng, Nghệ An).

Theo thông tin đăng tải, một cặp vợ chồng sử dụng dịch vụ vận chuyển của hãng taxi Mai Linh. Tuy nhiên, giữa 2 hành khách và tài xế có nảy sinh cự cãi khiến 2 vị khách yêu cầu dừng xe.

Nam tài xế taxi dùng gạch tấn công hành khách (Ảnh: Cắt từ clip).

Nam tài xế và một người phụ nữ tiếp tục nói qua lại, trong khi người đàn ông đi cùng chị dùng điện thoại quay lại. Tài xế cầm gạch tấn công cả người phụ nữ nhưng nam hành khách đã đứng che chắn phía trước và bị trúng cú đánh vào ngực.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình trước hành vi của tài xế, đồng thời đề nghị hãng xe và cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với tài xế này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (SN 1998, trú tại xã Đức Châu, Nghệ An) xác nhận mình là người phụ nữ xuất hiện trong clip kể trên, còn người đàn ông bị tấn công là chồng chị, anh Ngô Văn Loan (SN 1990) .

Tài xế cầm 2 viên gạch tấn công hành khách (Video nhân vật cung cấp).

Theo trình bày của chị Hằng, khoảng 14h ngày 10/4, chị liên hệ tổng đài taxi Mai Linh gọi xe để di chuyển từ đường Hoàng Phan Thái đến địa chỉ tại đường Hà Huy Tập (đều thuộc phường Vinh Phú, Nghệ An). Khi tài xế có mặt, chị Hằng thông tin lại một lần nữa về địa điểm đến và lên xe di chuyển.

Trong quá trình di chuyển, do là người từ nơi khác đến không thông thuộc địa hình nên chị Hằng có hỏi lại tài xế đã đi đến đâu, đồng thời nhắc cho đến đúng địa điểm.

“Tôi chỉ nói “nhớ cho cháu đến đường Hà Huy Tập” nhưng tài xế tỏ thái độ và chửi bới bằng từ ngữ rất khó nghe. Tôi yêu cầu dừng xe để gọi điện phản ánh với hãng về thái độ của tài xế”, chị Hằng kể.

Trong lúc người phụ nữ này đang gọi điện, tài xế tiến đến. Hai bên to tiếng, nam tài xế lao vào tát nhưng chị Hằng né được và chạy vào phía trong.

Anh Loan can ngăn, đồng thời dùng điện thoại ghi hình vụ việc. Nam tài xế chạy lại gốc cây gần đó, nhặt 2 viên gạch quay lại tấn công anh Loan. Hai bên tiếp tục có lời nói qua lại, anh Loan bị nam tài xế tấn công vào ngực, khuỵu xuống. Sự việc dừng lại khi có người can ngăn.

Anh Loan được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi bị tấn công (Ảnh: Cẩm Hằng).

Anh Loan được vợ đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở. Kết quả chụp X-Quang và qua thăm khám, bác sĩ chưa ghi nhận có tổn thương nghiêm trọng, hướng dẫn chị Hằng đưa chồng về nhà theo dõi.

Khoảng 15h cùng ngày vợ chồng chị Hằng đã đến hãng xe để phản ánh sự việc. “Đại diện của hãng ghi nhận phản ánh của chúng tôi, đề nghị cung cấp thêm video, hình ảnh và hứa sẽ sớm liên lạc, giải quyết vụ việc nhưng đến 20h chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ họ”, chị Hằng thông tin.

Người phụ nữ này khẳng định trong quá trình di chuyển trên xe chị không có thái độ hay lời nói xúc phạm nào đối với tài xế. Chị cũng cho biết sẽ báo sự việc đến Công an phường Vinh Hưng, đề nghị xử lý nghiêm hành vi của nam tài xế.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Anh Tuấn (tài xế hãng taxi Mai Linh) thừa nhận hành vi tấn công hành khách. Tuy nhiên nam tài xế cho rằng đã bị người phụ nữ xúc phạm, dẫn tới bức xúc, thiếu kiềm chế.

“Tôi chọn cung đường ngắn nhất để chở khách đến địa điểm họ đặt nhưng người phụ nữ có ý nói tôi lừa đảo, cố tình đi đường vòng để lấy thêm tiền. Tôi cũng đã lớn tuổi, trời nắng nóng, lại bị xúc phạm nên có bức xúc”, ông Tuấn nói.

Tài xế này cho biết lúc đầu chỉ định “tát dọa” người phụ nữ nhưng khi bị người đàn ông đe doạ, nói lời khó nghe nên đã đi lấy gạch để tấn công.