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Tài xế bị xử phạt vì vượt ẩu

Dù đoạn đường hẹp và quanh co, tài xế chiếc Toyota Innova vẫn cố tình lấn làn để vượt, ép xe đi ngược chiều vào sát mương nước ven đường để tránh.
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