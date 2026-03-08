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Tài xế bị ngất khiến ô tô lao lên vỉa hè

Chiếc Hyundai i10 đang di chuyển đột ngột bị mất lái, lấn sang làn đường ngược chiều, lao lên vỉa hè và chỉ dừng lại sau khi đâm vào một gốc cây ven đường.
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