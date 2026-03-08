Nổi bật tuần qua: Nữ tài xế tông sập cổng nhà người khác rồi rời xe bỏ đi

Nữ tài xế tông sập cổng nhà người khác rồi để lại xe và rời đi

Nữ tài xế dường như không làm chủ được tay lái, khiến chiếc ô tô vọt lên, tông sập cổng của một ngôi nhà ven đường. Trước đó, người này đã điều khiển ô tô lao vào bụi cỏ ven đường.

Điều đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, nữ tài xế đã bỏ lại chiếc ô tô và rời khỏi hiện trường. Sự việc xảy ra tại phường Vinh Lộc, Nghệ An.

Nữ tài xế tông sập cổng nhà người khác rồi rời xe bỏ đi (Video: OFFB).

Xe ben bị tàu hất văng vì cố tình vượt đường sắt dù chắn đã đóng

Dù đèn đỏ đã bật, chuông cảnh báo đã vang lên và rào chắn bắt đầu hạ xuống, tài xế chiếc xe ben vẫn cố tình cho xe vượt đường sắt, khiến phương tiện bị mắc kẹt trên đường ray.

Hậu quả là chiếc xe ben bị đoàn tàu lao tới hất văng.

Vụ tai nạn xảy ra tối 6/3 tại Quảng Ngãi, khiến tài xế xe ben và người lái tàu bị thương.

Xe ben bị tàu hất văng vì cố tình vượt đường sắt dù rào chắn đã đóng (Video: Cộng đồng đường sắt).

Nữ tài xế đi ngược chiều bị xử phạt 19 triệu đồng

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về trường hợp ô tô đi vào làn đường ngược chiều tại Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đã mời tài xế lên làm việc và xử phạt người này số tiền 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nữ tài xế đi ngược chiều bị xử phạt 19 triệu đồng (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Đường xấu khiến người đàn ông đi xe máy ngã vào gầm xe tải

Người đàn ông đi xe máy tăng tốc để vượt lên chiếc xe tải chạy cùng chiều, nhưng mặt đường xấu khiến người này mất lái, ngã vào gầm xe tải và bị bánh sau của xe cán qua cơ thể.

Đường xấu khiến người đàn ông đi xe máy ngã vào gầm xe tải (Video: Otosaigon).

Nữ sinh đâm vào ô tô đậu ven đường vì vừa chạy xe vừa dùng điện thoại

Nữ sinh chạy xe máy điện chở theo bạn phía sau, nhưng mải nhìn điện thoại, không quan sát đường. Hậu quả là hai người đã đâm mạnh vào đuôi chiếc ô tô đang đậu ven đường.

Nữ sinh đâm vào ô tô đậu ven đường vì vừa chạy xe vừa dùng điện thoại (Video: Otosaigon).

Tai nạn giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Tài xế chiếc xe bán tải và xe ben đều lao qua ngã tư với tốc độ cao, dẫn đến va chạm giữa hai phương tiện.

Tai nạn giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư (Video: OFFB).

Tài xế giật mình phát hiện cừu đi lang thang giữa cao tốc

Chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ gần 100km/h trên đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã phải giảm tốc độ đột ngột khi tài xế bất ngờ phát hiện một con cừu đi lang thang giữa đường.

Tài xế giật mình phát hiện cừu đi lang thang giữa cao tốc (Video: Otosaigon).

Tài xế bị ngất khiến ô tô lao lên vỉa hè

Chiếc Hyundai i10 đang di chuyển bất ngờ mất lái, lấn sang làn đường ngược chiều, lao lên vỉa hè và chỉ dừng lại sau khi đâm vào một gốc cây bên đường.

Sự việc xảy ra tại Hà Nội. Các nhân chứng cho biết tài xế đã bị ngất khi đang lái xe, khiến chiếc ô tô mất kiểm soát. Người này sau đó đã tỉnh lại sau khi được người dân sơ cứu.

Tài xế bị ngất khiến ô tô lao lên vỉa hè (Video: Giao thông văn minh).

Khoảnh khắc xe đầu kéo suýt lao vào đám đông đi đưa tang

Dù đoàn người đang đi đưa tang trên đường, tài xế chiếc xe đầu kéo vẫn di chuyển mà không có dấu hiệu giảm tốc, suýt tông trúng những người đang đi bộ.

Nhiều người cho rằng tài xế chiếc xe đầu kéo đã thiếu quan sát hoặc mất tập trung, suýt dẫn đến một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Tài xế đầu kéo nghi mất tập trung, suýt lao vào đám đông đang đưa tang (Video: Văn hóa giao thông).

Ô tô xoay 360 độ vì vào cua nhanh trên đường trơn trượt

Tài xế ôm cua nhanh trên đoạn đường mưa trơn trượt khiến ô tô xoay vòng 360 độ, suýt gây tai nạn đối đầu với chiếc xe đi ngược chiều.