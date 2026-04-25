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Tài xế bị khách đấm vào mặt (Clip: NVCC)

Đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế ô tô bị hành khách đấm vào mặt sau mâu thuẫn khi xe đi qua đoạn đường hẹp đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.
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