Anh Phạm Đặng Tiến (SN 1987, ngụ tại tỉnh An Giang), tài xế trong clip, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 23/4, khi anh đang chở khách qua khu vực gần một trường học thuộc địa bàn TP Cần Thơ.

Mâu thuẫn khi đi ngang con đường hẹp, tài xế bị khách đấm vào mặt (Clip: NVCC)

Thời điểm này trùng giờ tan học, phụ huynh tập trung đông để đón con khiến tuyến đường vốn hẹp trở nên quá tải, ô tô gần như không thể di chuyển. Trước tình huống đó, anh Tiến chủ động tấp xe vào lề để nhường đường, chờ giao thông thông thoáng rồi tiếp tục hành trình.

Tuy nhiên, trong lúc anh dừng xe, một số hành khách ngồi hàng ghế phía sau liên tục hối thúc, yêu cầu anh bóp còi xin đường. Cho rằng hành động này có thể gây nguy hiểm trong khu vực đông người, đặc biệt là có nhiều trẻ em, anh Tiến không đồng ý. Sau đó, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Bất ngờ, một hành khách mở cửa xe, lớn tiếng chửi bới. Lúc này, anh Tiến bức xúc, yêu cầu hành khách này đi xe khác. Ngay sau đó, người này lao lên đấm vào mặt nam tài xế.

“Tôi định chờ khoảng 5-10 phút cho đường bớt đông xe rồi đi tiếp. Vì đây không phải địa phương của mình nên tôi rất ngại va chạm, cũng không dám bóp còi inh ỏi làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Đó là kinh nghiệm tôi tích lũy được trong gần 10 năm chạy xe đường dài. Khách chỉ phải chờ vài phút nhưng lại nổi nóng và đánh tôi. Ai cũng muốn về nhà sớm, bản thân tôi cũng vậy”, anh Tiến bức xúc chia sẻ.

Trong clip trích xuất từ camera hành trình, dù anh Tiến ôm mặt, tỏ rõ vẻ đau đớn và những người đi cùng ra sức can ngăn, người đàn ông ngồi phía sau vẫn liên tục chửi bới, thậm chí dọa sẽ tiếp tục hành hung.

Sau khi bị đánh, anh Tiến rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo lắng suốt quãng đường nhưng vẫn cố gắng điều khiển xe rời khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn.

Anh cho hay đã lưu lại vị trí nơi xảy ra sự việc cũng như địa điểm nhà của người hành hung nhằm phục vụ việc trình báo với cơ quan chức năng.

Theo lời tài xế, nhóm khách được anh đón vào khoảng 5h cùng ngày, xuất phát từ địa phận tỉnh An Giang đi TP Cần Thơ. Đến chiều, trong lúc chở khách quay về thì xảy ra vụ việc.

Một ngày sau sự cố, anh Tiến đến bệnh viện kiểm tra do lo ngại chấn thương vùng đầu.

“Khi bị đánh, tôi choáng váng, mờ mắt khoảng 30 phút. Đến sáng hôm sau vẫn còn đau đầu nên phải đi kiểm tra”, anh kể.

Nam tài xế chia sẻ do phải đến bệnh viện kiểm tra, anh buộc phải nghỉ làm trong ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Công việc lái xe dịch vụ là nguồn sống chính của gia đình. Trung bình mỗi ngày anh kiếm được từ 500.000 đến 700.000 đồng. Những chuyến đi xa có thể đạt mức vài triệu đồng.

“Chỉ cần nghỉ một ngày là coi như mất vài trăm nghìn đồng. Tôi cũng do dự lắm, định bỏ qua, nhưng nhiều đồng nghiệp nói nếu tôi im lặng thì sau này có thể sẽ có người gặp tình huống tương tự, thậm chí nặng hơn. Vì vậy, tôi quyết định trình báo cơ quan chức năng, làm rõ vụ việc đến cùng”, anh nói.

Anh Tiến đã có gần 10 năm gắn bó với nghề lái xe, từng làm tài xế cho một hãng taxi trước khi chuyển sang chạy xe dịch vụ tự do. Trong suốt thời gian làm nghề, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống bị hành hung.

Hiện anh đang chờ kết quả kiểm tra sức khỏe, đồng thời dự kiến sẽ quay lại địa bàn xảy ra vụ việc để trình báo cơ quan công an theo đúng thẩm quyền.