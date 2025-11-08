Video
video cùng chuyên mục

Tài xế bất ngờ chui ra từ ô tô con bẹp rúm sau va chạm liên hoàn

Sau cú va chạm liên hoàn với 2 xe tải đi cùng chiều, ô tô con bẹp rúm, tài xế không hề bị thương đã tự chui ra từ bên trong khiến nhiều người chứng kiến bất ngờ.
