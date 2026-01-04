Video
Tài xế bất cẩn, đâm mạnh vào xe bồn tưới nước ven đường

Dù tầm nhìn không bị hạn chế, tài xế chiếc Toyota Yaris đã bất ngờ đâm mạnh vào chiếc xe bồn tưới cây đang dừng ven đường.
