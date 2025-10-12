Video
video cùng chuyên mục

Tài xế bán tải trả giá đắt vì liều lĩnh chạy qua đoạn đường ngập

Dường như tài xế chiếc xe bán tải đã quá tự tin vào khả năng lội nước của phương tiện nên đã điều khiển xe chạy qua đoạn đường ngập nước.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Hai người phụ nữ thản nhiên đứng giữa đường để nói chuyện