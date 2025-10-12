Nổi bật tuần qua: Hai người phụ nữ thản nhiên đứng giữa đường để nói chuyện

Hai người phụ nữ thản nhiên đứng giữa đường nói chuyện như chỗ không người

Thay vì tìm một nơi an toàn để nói chuyện, 2 người phụ nữ lại thản nhiên dừng xe máy giữa đường để tâm sự cùng nhau. Hành động này vừa gây cản trở các phương tiện khác, vừa tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Hai người phụ nữ thản nhiên đứng giữa đường nói chuyện như chỗ không người (Video: Otofun).

Ô tô chuyển hướng bất cẩn, hất văng người đi xe máy

Tài xế chiếc Toyota Camry đã có tình huống chuyển hướng ẩu mà không quan sát, dẫn đến va chạm và hất ngã người đi xe máy chạy cùng chiều.

Ô tô chuyển hướng bất cẩn, hất văng người đi xe máy (Video: OFFB).

Người đi xe đạp bám đuôi container hết sức nguy hiểm

Người đàn ông đi xe đạp tập thể dục nhưng lại bám sát phía sau đuôi xe container để tránh bị gió cản. Kiểu chạy xe của người đàn ông này là hết sức nguy hiểm vì nếu xe container phanh gấp vì tình huống bất ngờ, người đàn ông sẽ không kịp xử lý và đâm vào đuôi xe container.

Người đi xe đạp bám đuôi container hết sức nguy hiểm (Video: Văn hóa giao thông).

Người đàn ông đầu trần chạy xe máy ngược chiều gặp cảnh sát giao thông đi tuần tra

Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy vào làn đường ngược chiều đã lập tức phải trả giá khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông đang đi tuần tra.

Người đàn ông đầu trần chạy xe máy ngược chiều gặp cảnh sát giao thông (Video: Văn minh giao thông).

Xe sang chuyển hướng bất cẩn, đâm vào taxi cùng chiều

Tài xế chiếc xe sang Mercedes đã có tình huống chuyển làn bất cẩn, dẫn đến va chạm với một taxi đang đi cùng chiều, dù cả 2 phương tiện đều đang di chuyển với tốc độ không quá nhanh.

Xe sang chuyển hướng bất cẩn, đâm vào taxi cùng chiều (Video: OFFB).

Tài xế bán tải trả giá đắt vì liều lĩnh chạy qua đoạn đường ngập

Dường như tài xế chiếc xe bán tải đã quá tự tin vào khả năng lội nước của phương tiện nên đã điều khiển xe chạy qua đoạn đường ngập nước. Hậu quả, chiếc xe đã bị chết máy và mắc kẹt giữa đoạn đường ngập.

Tài xế bán tải trả giá đắt vì liều lĩnh chạy qua đoạn đường ngập (Video: Mạng xã hội giao thông).

Ô tô gây náo loạn, nghi bị kẹt chân ga

Chiếc ô tô đã có tình huống lao vọt đi với tốc độ cao, gây nên một tình huống hết sức nguy hiểm. Không loại trừ khả năng tài xế chiếc ô tô đã đạp nhầm chân ga, hoặc chiếc xe đã bị kẹt chân ga trong tình huống này.

Ô tô gây náo loạn, nghi bị kẹt chân ga (Video: OFFB).

Nam sinh chạy băng qua đường suýt lao vào đầu xe tải

Nam sinh sau khi xuống xe buýt đã dự định chạy băng qua đường dù tầm nhìn bị che khuất, suýt bị chiếc xe tải chạy đến tông trúng. May mắn nam sinh này đã kịp thời dừng lại, tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Nam sinh chạy băng qua đường suýt lao vào đầu xe tải (Video: Otosaigon).

Xe tải vượt ẩu, va quệt với xe khác rồi bỏ đi

Tài xế chiếc xe tải đã có tình huống lách vào khoảng trống để vượt ẩu, dẫn đến va quệt với ô tô chạy cùng chiều. Sau tình huống này, chiếc xe tải đã bỏ đi, thay vì dừng lại để xử lý hậu quả.

Xe tải vượt ẩu, va quệt với xe khác rồi bỏ đi (Video: Otofun).

Tài xế ô tô muốn dạy cho nhóm người tập thể dục một bài học

Khi phát hiện nhóm người chạy bộ tập thể dục trên đường, tài xế ô tô đã có hành động đe dọa nhằm mục đích dạy cho nhóm người này một bài học. Tình huống giao thông xảy ra tại Trung Quốc.