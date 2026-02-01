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Tai nạn trên quốc lộ 6

Chiếc xe tải lưu thông trên đường đèo quốc lộ 6 lao vun vút như bay, sau đó va vào ô tô đi cùng chiều rồi lật nằm chắn ngang giữa đường.
Đọc thêm : Xe tải lao “như bay” trên đường, va vào ô tô đi cùng chiều rồi lật nghiêng