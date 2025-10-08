Video
Tai nạn nghiệt ngã cướp đi bao ước mơ, dự định của chàng trai trẻ

Tai nạn giao thông đã khiến Nguyễn Sỹ Điệp, một chàng thanh niên khỏe mạnh trở thành bệnh nhân nằm liệt một chỗ sau mổ do chấn thương sọ não, chấn thương ngực.
