Tai nạn hy hữu vì lái xe không cài dây an toàn

Dây an toàn là trang bị giúp tài xế an toàn hơn khi ngồi trên xe ô tô, tuy nhiên không ít tài xế tại Việt Nam không có thói quen thắt dây an toàn khi lái xe. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một vụ tai nạn hy hữu xảy ra chỉ vì tài xế không mang dây an toàn...