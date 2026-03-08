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Tai nạn giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Tài xế chiếc xe bán tải và xe ben đều lao qua ngã tư với tốc độ cao, dẫn đến một tình huống va chạm giữa hai phương tiện.
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