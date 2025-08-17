Video
video cùng chuyên mục

Tai nạn giao thông vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Dù đi qua ngã tư, tài xế ô tô lẫn cặp đôi đi xe máy đều không giảm tốc độ để quan sát. Một vụ va chạm mạnh giữa hai phương tiện là điều khó tránh khỏi.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Xe con bất ngờ lấn làn, tông trực diện xe tải ngược chiều