Video
video cùng chuyên mục

Tai nạn bất ngờ và nguy hiểm trong phòng gym

Đoạn video được camera giám sát ghi lại tại một phòng tập gym cho thấy khoảnh khắc chiếc máy tập squat bất ngờ bị sập xuống, đập mạnh vào phần lưng và cổ của một người đàn ông.
Đọc thêm : Clip “100 ngôi sao nữ xinh đẹp nhất thế giới năm 2025” nổi bật tuần qua