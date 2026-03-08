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Tai nạn bất ngờ trong màn trình diễn mô tô mạo hiểm

Các khán giả khi đang xem màn trình diễn mô tô bay mạo hiểm trong rạp xiếc ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã bị giật mình khi một sự cố bất ngờ xảy ra.
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