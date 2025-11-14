Video
video cùng chuyên mục

Tắc đường ở dốc Thẩm Mã vì lượng khách du lịch quá đông

Nhiều du khách phải chờ đợi từ 30 phút đến 1 tiếng mới có thể di chuyển qua dốc Thẩm Mã - thắng cảnh nổi tiếng ở Tuyên Quang.
