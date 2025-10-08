Video
video cùng chuyên mục

Tạ Đình Phong dành lời khen cho bánh mì Việt Nam

Không chỉ khiến người dân xứ Cảng thơm thích thú, món bánh mì Việt Nam của hai cô gái TPHCM còn chinh phục cả tài tử Tạ Đình Phong.
Đọc thêm : Bánh mì Việt Nam gây sốt tại Hong Kong, chinh phục cả tài tử Tạ Đình Phong