Bánh mì Việt Nam gây sốt tại Hong Kong, chinh phục cả tài tử Tạ Đình Phong

Bà chủ tiệm bánh mì Việt giữa Hong Kong

Chị Kiki Phụng là người Việt sống tại Hong Kong, từng nổi tiếng với các video về du lịch và ẩm thực Việt - Hoa. Vài năm gần đây, chị "bắt tay" cùng đầu bếp Hạnh Đặng mở tiệm “Bánh mì Nếm” ở khu Wan Chai (Hong Kong, Trung Quốc).

“Trước đây tôi chỉ làm truyền thông, chưa từng kinh doanh mảng đồ ăn thức uống, nhưng tôi yêu đồ ăn Việt Nam và muốn người Hong Kong được nếm đúng vị Việt”, chị Kiki chia sẻ với tờ South China Morning Post.

Chị Hạnh Đặng và chị Kiki Phụng tại tiệm (Ảnh: SCMP).

Từ khi mở cửa năm 2023, "Bánh mì Nếm" nhanh chóng trở thành hiện tượng ẩm thực. Thực khách xếp hàng dài chờ mua, còn các nền tảng mạng xã hội lan truyền những video bình luận khen nức nở hương vị “chuẩn Việt”.

Cả chị Kiki và chị Hạnh đều là người TPHCM, cùng chung niềm đam mê với ẩm thực miền Nam. Họ tự tay sắp xếp mọi thứ, từ pate, thịt nguội, ruốc đến bảng hiệu tiếng Việt... đều được gửi từ TPHCM sang.

“Ẩm thực miền Nam có vị ngọt, cay, đậm đà và tươi mát nhờ rau thơm. Chúng tôi muốn mang trọn vẹn điều đó đến Hong Kong”, đầu bếp Hạnh Đặng chia sẻ.

Bánh mì tại tiệm được nướng thủ công mỗi ngày, chỉ giới hạn 100 ổ, với lớp vỏ giòn xốp, phần nhân đầy đặn gồm pate, thịt nguội, đồ chua và rau thơm. Tiệm cũng phục vụ cà phê Việt đúng kiểu TPHCM với phần cà phê được pha từ hôm trước rồi ướp lạnh, tạo vị đậm và hơi đắng đặc trưng.

Phần bánh mì đặc biệt (Ảnh: Bánh mì Nếm).

Tạ Đình Phong ghé thưởng thức, ví bánh mì Việt như “sandwich hoàn hảo”

Mới đây, tài tử Hong Kong Tạ Đình Phong chia sẻ video trải nghiệm tại “Bánh mì Nếm”. Nam diễn viên dành nhiều lời khen cho món bánh mì Việt, gọi đây là “sandwich Việt Nam với hương vị tuyệt vời nhất mà tôi từng thử”.

Tạ Đình Phong dành lời khen cho bánh mì Việt Nam (Video: Instagram @chefnicookies).

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, anh chăm chú quan sát từng công đoạn chế biến và thích thú khi nghe chủ quán giới thiệu các nguyên liệu được nhập từ Việt Nam.

“Tôi rất ấn tượng với vị chua ngọt của đồ muối và độ giòn của vỏ bánh, mỗi lần cắn là vụn rơi khắp nơi. Đừng bao giờ ăn món này trong xe hơi, quá bừa bộn nhưng rất đáng để thử”, Tạ Đình Phong chia sẻ.

Nam tài tử Tạ Đình Phong gọi đây là “sandwich Việt Nam với hương vị tuyệt vời nhất mà tôi từng thử” (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo chủ quán, 4 loại bánh mì được yêu thích nhất hiện nay là bánh mì thịt nguội, bánh mì thịt kho, bánh mì gà nướng và bánh mì nem nướng. “Tôi muốn người Hong Kong hiểu rằng bánh mì không chỉ là món ăn nhanh, mà còn là một phần văn hóa Việt”, chủ quán chia sẻ.

Theo Foodies, món bánh mì đặc biệt được xem là một trong những chiếc bánh mì chuẩn vị Việt nhất tại đây, với 10 loại nhân khác nhau như thịt nguội và pate đậm đà có giá 78 HKD (khoảng 264.000 đồng).

Ngoài ra, bánh mì gà nướng và bánh mì chay nhân đậu phụ có giá 68 HKD (khoảng 230.000 đồng) cũng được yêu thích nhờ hương sả thơm lừng.

Năm 2025, “Bánh mì Nếm” còn được Michelin Guide Hong Kong liệt kê trong danh sách Michelin Selected (nhà hàng được Michelin tuyển chọn). Với Kiki, đó là niềm tự hào lớn nhất của một người Việt xa quê.

“Chúng tôi mong những người con Việt ở nước ngoài khi đến đây sẽ thấy hương vị thân thuộc như trong ký ức. Bánh mì này không chỉ là món ăn mà còn là cách chúng tôi lưu giữ tuổi thơ giữa lòng Hong Kong”, chị chia sẻ.