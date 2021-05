Syria, Thổ tận lực tấn công, Nga "tọa sơn quan hổ đấu"

Đường tiếp vận đến thành phố Al-Bab bị quân đội Syria phong tỏa, IS chỉ còn một lựa chọn duy nhất: Tử chiến đến tay súng cuối cùng (Lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do FSA chiến đấu với các tay súng IS trong thành phố Al-Bab).