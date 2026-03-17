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Suki Waterhouse diện váy hở bạo tại Oscar 2026

Vợ tương lai của nam diễn viên Robert Pattinson, nữ ca sĩ Suki Waterhouse, thu hút sự chú ý khi diện thiết kế bán khỏa thân tại tiệc ăn mừng thành công của lễ trao giải Oscar 2026.
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