Váy hở bạo của vợ tài tử “Chạng vạng” gây chú ý

Ngày 16/3, Robert Pattinson và Suki Waterhouse sánh đôi tại sự kiện hậu lễ trao giải Oscar ở Los Angeles (Mỹ). Nữ ca sĩ diện thiết kế của Tamara Ralph thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2026, vừa ra mắt trên sàn diễn của Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) hồi tháng 1.

Bộ trang phục nổi bật với phần giáp ngực điêu khắc, kết hợp chân váy và áo choàng lụa, tạo nên sự giao thoa giữa tinh thần hiện đại và vẻ xa hoa đặc trưng của thời trang cao cấp. Sánh đôi cùng cô, Robert Pattinson diện tuxedo của Dior.

Suki Waterhouse tự tin với dáng vóc cân đối sau một lần sinh nở (Ảnh: Getty).

Trên thảm đỏ, hai ngôi sao trao nhau ánh nhìn tình tứ và nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Cặp đôi quấn quýt suốt đêm tiệc.

Suki Waterhouse và Robert Pattinson bắt đầu hẹn hò từ năm 2018. Hai người đính hôn vào năm 2023 và chào đón con gái đầu lòng vào đầu năm 2024.

Khác với những mối quan hệ trước đây thường bị truyền thông theo dõi sát sao, Robert Pattinson và Suki Waterhouse lựa chọn cách yêu kín đáo. Trong nhiều năm, cặp đôi hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm trước công chúng và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện lớn.

Sinh năm 1992, Suki Waterhouse được biết đến là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí quốc tế khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên và ca sĩ.

Cô khởi nghiệp sớm trong ngành thời trang, nhanh chóng gây chú ý với vẻ đẹp cá tính và phong cách hiện đại, trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn cũng như trong các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn.

Từ thành công trong lĩnh vực thời trang, Waterhouse từng bước mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh, tham gia một số dự án phim và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ năng động.

Không dừng lại ở thời trang và diễn xuất, cô còn theo đuổi con đường âm nhạc với nhiều ca khúc indie pop, thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ nhờ phong cách nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.

Suki Waterhouse và Robert Pattinson đã ở bên nhau gần 8 năm và có 1 con gái chung (Ảnh: Getty).

Trước khi gắn bó với Robert Pattinson, Suki Waterhouse từng có mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Bradley Cooper và Diego Luna.

Robert Pattinson là diễn viên người Anh nổi tiếng tại Hollywood. Tài tử sinh năm 1986 được công chúng chú ý khi tham gia bộ phim Harry Potter and the Goblet of Fire với vai Cedric Diggory.

Tên tuổi của Pattinson thực sự bùng nổ khi anh đảm nhận vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim The Twilight Saga (Chạng vạng), trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Sau thành công từ dòng phim thương mại, Pattinson chuyển hướng sang các dự án điện ảnh độc lập để thử sức với những vai diễn có chiều sâu, qua đó khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng.

Những năm gần đây, anh tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim siêu anh hùng The Batman, mang đến hình ảnh mới mẻ và u tối hơn của nhân vật Người Dơi. Pattinson hiện được xem là một trong những diễn viên nổi bật của thế hệ mình tại Hollywood.

Trước khi hẹn hò với Suki, tài tử người Anh từng có mối tình nổi tiếng với Kristen Stewart, bạn diễn của anh trong Chạng vạng. Họ bắt đầu hẹn hò sau khi hợp tác và chia tay vào năm 2013 sau nhiều sóng gió.

Sau nhiều năm trải qua những mối quan hệ nổi tiếng nhưng không bền vững, Robert Pattinson dường như đã tìm được sự ổn định bên người bạn đời hiện tại, Suki Waterhouse.