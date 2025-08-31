Video
video cùng chuyên mục

Sức mạnh tập thể giúp trâu rừng thoát khỏi hàm sư tử

Con trâu rừng xấu số bị sư tử hạ gục và ngoạm chặt, nhưng các đồng loại trong đàn đã không bỏ rơi con vật…
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Trăn khổng lồ bị mắc kẹt vì ăn thịt 3 con dê của nông dân