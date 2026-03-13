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Sức khoẻ của cụ bà 121 tuổi ở Đồng Nai hiện ra sao?

Phóng viên Dân trí đến thăm nhà cụ bà Trịnh Thị Khơng (121 tuổi) tại Đồng Nai, được con gái cụ chia sẻ về tình hình sức khoẻ, chế độ sinh hoạt của cụ ở thời điểm hiện tại.
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