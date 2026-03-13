Phóng viên Dân trí đến thăm nhà cụ bà Trịnh Thị Khơng (121 tuổi) tại Đồng Nai, được con gái cụ chia sẻ về tình hình sức khoẻ, chế độ sinh hoạt của cụ ở thời điểm hiện tại.