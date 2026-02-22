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Sư tử non màu trắng hiếm gặp trong thế giới tự nhiên

Các du khách khi ghé thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Timbavati (Nam Phi) đã rất thích thú khi bắt gặp một chú sư tử non màu trắng.
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