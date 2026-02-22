Thế giới động vật: Khoảnh khắc hà mã tấn công, lật úp ca nô chở du khách

Thót tim khoảnh khắc hà mã hoang dã lật úp ca nô chở du khách

Video do nhân chứng ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc một con hà mã ẩn mình từ dưới nước đã bất ngờ lao lên, lật úp chiếc ca nô.

Hành động của hà mã đã khiến một du khách ngồi trên ca nô bị rơi xuống nước. Người này tìm cách trèo lên chiếc ca nô bị lật úp để trốn con hà mã hung dữ. May mắn, hà mã đã không tiếp tục tấn công nên sự việc không gây ra thương vong.

Hà mã là loài động vật gây ra cái chết cho con người nhiều nhất tại châu Phi. Chúng là loài động vật có tính lãnh thổ rất cao, sẵn sàng tấn công và giết chết bất kỳ loài động vật nào xâm nhập lãnh thổ, kể cả sư tử, linh cẩu hay cá sấu… Loài động vật duy nhất khắc chế được sức mạnh của hà mã trong thế giới tự nhiên là voi.

Thót tim khoảnh khắc hà mã hoang dã lật ca nô chở du khách (Video: Kruger Magazine).

Chim bắt bét bò làm nghiêm trọng thêm vết thương của ngựa vằn

Con ngựa vằn này dường như đã may mắn thoát khỏi móng vuốt của kẻ đi săn, nhưng vẫn chịu một vết thương khá sâu trên cơ thể. Những con chim bắt bét bò đã tận dụng cơ hội này rỉa thịt bên trong vết thương để ăn, điều này khiến tình trạng vết thương của ngựa vằn càng thêm nghiêm trọng.

Chim bắt bét bò là loài chim chuyên đậu trên lưng các loài thú ăn cỏ lớn như trâu, tê giác, hươu cao cổ, ngựa vằn… để ăn các loài động vật ký sinh trên da vật chủ như bọ chét hút máu, côn trùng, ấu trùng…

Tuy nhiên, loài chim này cũng sẽ rỉa thịt tại các vết thương hở xuất hiện trên da của vật chủ, điều này khiến các vết thương lâu lành hơn hoặc có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Chim bắt bét bò làm nghiêm trọng thêm vết thương của ngựa vằn (Video: Kruger).

Khỉ đầu chó thích thú chơi đùa trong bể bơi resort

Những du khách có mặt tại một resort ở Nam Phi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy hai con khỉ đầu chó đang chơi đùa thỏa thích trong bể bơi.

Khỉ đầu chó thích thú chơi đùa trong bể bơi resort (Video: WLA).

Thót tim khoảnh khắc cá sấu bất ngờ lao lên thuyền tấn công cần thủ

Một người đàn ông trong khi đang đi câu đã tỏ ra khá thích thú khi phát hiện một con cá sấu mõm ngắn đang bơi về phía thuyền của mình. Tuy nhiên, con vật sau đó đã bất ngờ chồm lên khỏi mặt nước, lao về phía chiếc thuyền để tấn công, khiến người này phải hét lên hoảng sợ.

Thót tim khoảnh khắc cá sấu bất ngờ lao lên thuyền tấn công cần thủ (Video: Reddit).

Sư tử non màu trắng hiếm gặp trong thế giới tự nhiên

Các du khách khi ghé thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Timbavati (Nam Phi) đã rất thích thú khi bắt gặp một chú sư tử non màu trắng. Con vật không hề tỏ thái độ e sợ, mà tò mò tiến đến gần chiếc xe chở du khách.

Con sư tử non này dường như bị mắc chứng bạch biến, là tình trạng rối loạn tế bào sắc tố trên da, khiến da của loài vật trở nên màu trắng muốt hoặc trắng kem, nhưng các tế bào ở mắt vẫn bình thường, không chuyển sang màu hồng như bạch tạng.

Các cá thể mắc chứng bạch biến cũng có tình trạng sức khỏe bình thường, không bị thị lực kém hoặc nhạy cảm với ánh sáng như bị mắc bạch tạng. Tuy nhiên, những cá thể động vật này sẽ gặp khó khăn khi ẩn mình để săn mồi hoặc trốn kẻ thù trong thế giới tự nhiên do màu sắc cơ thể quá nổi bật.

Sư tử non màu trắng hiếm gặp trong thế giới tự nhiên (Video: Kruger).

Hải cẩu tò mò khi thấy thợ lặn xuất hiện

Khi phát hiện thợ lặn, con hải cẩu đã bơi lại gần để quan sát mà không tỏ ra sợ hãi hay dè chừng.

Hải cẩu tò mò khi thấy thợ lặn xuất hiện (Video: X).

Chó hoang hồi phục ấn tượng khi được các bác sĩ thú y chăm sóc

Một chú chó hoang được đội cứu hộ động vật tại Bali (Indonesia) phát hiện trên đường phố trong tình trạng suy nhược nghiêm trọng, cơ thể có nhiều vết thương, gầy trơ xương do bị bỏ đói lâu ngày và bị gãy xương do xe tông.

Các bác sĩ thú y của đội cứu hộ đã chăm sóc vết thương cho chú chó. Sau 6 tuần chữa trị và chăm sóc, chú chó đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc và được đặt cho tên gọi Kibo.

Chó hoang hồi phục ấn tượng khi được các bác sĩ thú y chăm sóc (Video: Little Steps Matter).

Linh dương đầu bò vùng vẫy trong tuyệt vọng trước linh cẩu háu đói

Đoạn clip do du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Masai Mara (Kenya) cho thấy một con linh dương đầu bò bị thương nằm trên mặt đất. Do vết thương quá nặng, con vật không thể di chuyển và bị đàn bỏ lại phía sau.

Phát hiện con mồi bất động, một con linh cẩu nhanh chóng tiếp cận. Khi bị tấn công, linh dương đầu bò cố gắng dùng chút sức lực còn lại để vùng vẫy và chống trả, song tình trạng thương tích khiến nó không thể thoát thân.

Sau khi quan sát xung quanh, linh cẩu bắt đầu tấn công và ăn thịt con mồi. Dù nỗ lực chống cự, linh dương đầu bò cuối cùng vẫn trở thành bữa ăn của kẻ săn mồi.

Linh dương đầu bò vùng vẫy trong tuyệt vọng trước linh cẩu háu đói (Video: Kruger).

Cặp sếu đang dạy con non cách bay

Sếu là loài chim nổi tiếng với hành vi ghép đôi rất chung thủy, thường gắn bó với bạn tình suốt cuộc đời. Sếu chỉ đi tìm bạn tình mới nếu một trong 2 con bị chết hoặc không thể sinh sản suốt nhiều năm.

Sếu thường chỉ đẻ từ một đến 2 trứng mỗi lứa. Cả sếu trống lẫn mái đều tham gia công việc ấp trứng và cả 2 sẽ cùng nuôi dạy con non cho đến khi chúng trưởng thành và bắt đầu cuộc sống tự lập.