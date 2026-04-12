Video
video cùng chuyên mục

Sư tử non căng bụng sau bữa ăn no nê

Nhìn vào chiếc bụng căng tròn và hành động trở nên chậm chạp, chắc hẳn chú sư tử non đã có một bữa ăn no nê gồm sữa mẹ và thịt tươi.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Sự thật về khoảnh khắc chim phượng hoàng bay giữa trời