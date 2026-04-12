Thế giới động vật: Sự thật về khoảnh khắc chim phượng hoàng bay giữa trời

Sự thật về hình ảnh chim phượng hoàng bay lượn giữa bầu trời

Đoạn video ghi lại hình ảnh một con chim đuôi dài bay lượn giữa bầu trời, khiến nhiều người liên tưởng đến loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết.

Trên thực tế, đây là một cá thể chim nuốc nữ hoàng, còn có tên gọi phượng hoàng Trung Mỹ hoặc chim Quetzal.

Nuốc nữ hoàng là một trong những loài chim đẹp nhất trên thế giới, trong đó những con trống nổi bật với phần lông đuôi dài đến 1m, giúp chúng có hình dáng giống chim phượng hoàng khi bay giữa không trung.

Ngoài phần lông đuôi, chim nuốc nữ hoàng cũng nổi bật với bộ lông màu xanh lá cây ánh kim, ngực đỏ óng ánh vô cùng đẹp mắt. Loài chim này sống trong những khu rừng rậm ở độ cao từ 1.200 đến 3.000m tại các quốc gia Trung Mỹ và miền nam Mexico.

Nuốc nữ hoàng được xem là quốc điểu của Guatemala, xuất hiện trên quốc kỳ và quốc huy của đất nước Trung Mỹ này.

Linh dương bị cá sấu khổng lồ tóm gọn, nuốt chửng

Bầy linh dương băng qua sông nhưng không hay biết “tử thần” đang chực chờ dưới nước. Một con cá sấu sông Nile khổng lồ ẩn nấp dưới nước đã bất ngờ lao lên, tóm gọn một con linh dương xấu số.

Kích thước to lớn của con cá sấu giúp con vật không mất quá nhiều thời gian để nuốt chửng con mồi.

Hươu cao cổ bị thương nghiêm trọng sau cuộc chiến với đồng loại

Hai con hươu cao cổ đực đã có trận chiến nảy lửa, đến mức một trong hai con vật đã bị gãy chân trước và gục ngã do kiệt sức.

Những con hươu cao cổ đực thường lao vào những trận chiến để cạnh tranh quyền thống trị hoặc giành bạn tình. Chúng sẽ sử dụng chiếc cổ dài và đầu của mình để quật mạnh vào đối thủ. Những cú đập mạnh có thể khiến đối thủ bị thương nghiêm trọng, thậm chí mất mạng.

Sư tử cái “nổi điên” vì bị con đực làm phiền trong lúc đang cứu sư tử non

Khi phát hiện sư tử non bị ngã xuống hồ nước, sư tử mẹ đã nhanh chóng lao đến để cứu con lên.

Trong khi sư tử cái đang tìm cách để kéo con non lên bờ, sư tử đực đã tiến đến từ phía sau để “làm phiền”. Hành động của con đực đã khiến sư tử cái nổi giận.

Sau khi xua đuổi sư tử đực, sư tử cái tiếp tục quay trở lại giải cứu con non. Nỗ lực của sư tử mẹ cuối cùng cũng được đền đáp khi con non được lôi lên bờ an toàn.

Cận cảnh màn hạ cánh xuống mặt nước của thiên nga

Hai con thiên nga đã có màn hạ cánh nhẹ nhàng và mượt mà xuống mặt nước. Chứng kiến kiểu hạ cánh này, nhiều người đã liên tưởng đến hình ảnh hạ cánh trên nước của những chiếc thủy phi cơ.

Lạc đà Guanaco vùng vẫy tuyệt vọng, tìm cách thoát khỏi hàm răng của báo sư tử

Báo sư tử, còn có tên gọi sư tử núi, là loài săn mồi đầu bảng tại khu vực Nam Mỹ. Nhờ vào hàm răng sắc nhọn và sức mạnh vượt trội, báo sư tử có thể săn được những con mồi có kích thước cơ thể to lớn hơn chúng rất nhiều.

Đoạn video cho thấy khoảnh khắc một con báo sư tử rượt đuổi và tấn công con lạc đà Guanaco, loài lạc đà có kích thước to lớn sống tại Nam Mỹ. Con báo đã nhanh chóng cắn chặt vào cổ của lạc đà để tìm cách hạ gục con mồi.

Tuy nhiên, lạc đà đã không dễ dàng khuất phục, khi liên tục vùng vẫy để quật mạnh kẻ đi săn xuống đất. Ở chiều hướng ngược lại, báo sư tử cũng không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục cắn chặt vào cổ họng lạc đà.

Sau một hồi giằng co, lạc đà đã bị kiệt sức và gục xuống, chấp nhận trở thành bữa ăn cho kẻ đi săn.

Chuột gây kinh ngạc khi biết cách tránh bẫy dính

Chủ nhà đã giăng sẵn một loạt bẫy dính dày đặc để quyết tâm bắt được con chuột trong nhà. Tuy nhiên, video từ camera giám sát ghi lại cho thấy con chuột đã rất thông minh khi biết cách vượt qua những chiếc bẫy dính này.

Linh cẩu ma mãnh cướp con mồi của trăn đá châu Phi

Đoạn video được một du khách ghi lại cho thấy khoảnh khắc con trăn đá châu Phi đã bắt được một con linh dương cỡ nhỏ và đang sử dụng sức mạnh cơ bắp để giết chết con mồi.

Một con linh cẩu ở gần đó đã âm thầm tiếp cận trăn đá châu Phi từ phía sau. Tận dụng cơ hội khi trăn đang phải tập trung sức mạnh để siết chặt con mồi, linh cẩu đã lao đến và kéo con linh dương ra khỏi vòng siết của trăn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy cùng "chiến lợi phẩm".

Sự ma mãnh đã giúp linh cẩu có được bữa ăn mà không phải tốn công sức đi săn.

Sư tử non căng bụng sau bữa ăn no nê

Nhìn vào chiếc bụng căng tròn và hành động trở nên chậm chạp, chắc hẳn chú sư tử non đã có một bữa ăn no nê gồm sữa mẹ và thịt tươi.

Cá mập săn mồi ngay sát bãi biển khiến nhiều người kinh hãi

Những người có mặt trên bờ biển của đảo Nantucket (bang Massachusetts, Mỹ), đã rất kinh hãi khi chứng kiến khoảnh khắc một con cá mập tấn công và ăn thịt hải cẩu ở vùng nước nông, cách bờ chỉ vài mét.

Vụ tấn công của cá mập khiến máu hải cẩu loang rộng và làm cho một vùng biển chuyển sang màu đỏ. Chính quyền địa phương đã lập tức ban hành lệnh cấm bơi ngay trong ngày để tránh nguy cơ du khách bị cá mập tấn công.

Đảo Nantucket là một địa điểm thu hút khách du lịch nhờ bờ biển đẹp. Tuy nhiên, số lượng quần thể hải cẩu xung quanh đảo phát triển mạnh cũng đã kéo theo cá mập thường xuyên xuất hiện để săn hải cẩu, con mồi yêu thích của chúng.

Linh miêu mai phục, tóm gọn thỏ đang chơi đùa

Hai con thỏ đang chơi đùa cùng nhau mà không hay biết “tử thần” đang rình rập ngay cạnh bên. Một con linh miêu ẩn nấp trong bụi rậm, âm thầm tiếp cận con mồi.

Khi khoảng cách đủ gần, linh miêu đã lao ra, tóm gọn một trong hai con thỏ.