Video
video cùng chuyên mục

Sư tử nhận bài học đau đớn khi tấn công linh dương để ăn thịt

Sư tử cái tưởng rằng mình đã có một bữa ăn ngon lành khi lao đến tấn công con linh dương đơn độc, nhưng cuối cùng kẻ đi săn phải nhận một bài học đáng nhớ.
Đọc thêm : Sư tử nhận bài học đau đớn khi tấn công linh dương