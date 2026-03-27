Sư tử nhận bài học đau đớn khi tấn công linh dương để ăn thịt (Video: WLA).

Đoạn video do một du khách ghi lại tại Công viên Quốc gia Pilanesberg (Nam Phi) cho thấy khoảnh khắc một con linh dương đen Đông Phi đang ung dung uống nước mà không hay biết đã lọt vào tầm ngắm của một con sư tử cái.

Tận dụng lúc con mồi sơ hở, sư tử âm thầm tiếp cận rồi bất ngờ tăng tốc, lao tới chồm lên tấn công.

Những người chứng kiến cho rằng đây sẽ là một cuộc đi săn dễ dàng. Tuy nhiên, diễn biến sau đó khiến tất cả bất ngờ.

Bị tấn công, con linh dương vùng vẫy dữ dội để thoát thân. Trong nỗ lực chống trả, nó quay đầu, dùng cặp sừng dài và nhọn liên tiếp đâm về phía kẻ săn mồi.

Dù sư tử cố bám chặt con mồi, những cú phản đòn mạnh mẽ đã buộc nó phải buông tha. Thậm chí, con sư tử phải nhảy xuống hồ nước để tránh các cú đâm, lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Sau đó, linh dương nhanh chóng bỏ chạy, còn sư tử không tiếp tục truy đuổi.

Linh dương đen Đông Phi sở hữu cơ thể săn chắc và cặp sừng dài, cong giúp chống lại những kẻ săn mồi (Ảnh: BT).

Linh dương đen Đông Phi, còn gọi là linh dương sable (tên khoa học Hippotragus niger), là loài linh dương lớn, phân bố tại khu vực Đông và Nam châu Phi, chủ yếu ở các vùng đồng cỏ gần nguồn nước.

Loài này có thân hình chắc khỏe, cân đối. Cá thể trưởng thành nặng khoảng 220 đến 239kg, cao 1,2 đến 1,4m.

Đặc điểm nổi bật nhất là cặp sừng dài, ban đầu mọc thẳng rồi cong về phía sau. Cả con đực và con cái đều có sừng, chiều dài có thể đạt tới 1,6m. Đây là vũ khí tự vệ hiệu quả, giúp chúng chống lại các loài săn mồi như sư tử, linh cẩu hay báo hoa mai.

Linh dương đen Đông Phi sống theo đàn từ 15 đến 25 cá thể, do một con đực trưởng thành dẫn dắt. Những con đực khi lớn lên thường tách đàn để tìm bạn tình, qua đó giảm xung đột nội bộ.

Loài này có cấu trúc xã hội chặt chẽ và chiến lược phòng thủ theo đàn. Khi nghỉ ngơi, mỗi cá thể quay mặt về một hướng để quan sát xung quanh. Khi phát hiện nguy hiểm, cả đàn sẽ tập hợp lại, tạo thành vòng bảo vệ con non.

Thức ăn chủ yếu của linh dương đen Đông Phi là cỏ, đôi khi bổ sung lá cây bụi hoặc cây gỗ thấp. Tuổi thọ ngoài tự nhiên khoảng 15 năm, có thể đạt 18 năm trong điều kiện nuôi nhốt.