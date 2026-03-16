Video
video cùng chuyên mục

Sư tử đực vùng vẫy trong đau đớn khi bị đối thủ ăn sống

Vào khoảnh khắc cuối đời, con sư tử đực đã phải trải qua cảm giác mà những con mồi của nó đã từng phải hứng chịu: bị ăn sống.
Đọc thêm : Sư tử đực vùng vẫy trong đau đớn khi bị 2 đối thủ tấn công