Sư tử đực vùng vẫy trong đau đớn khi bị 2 đối thủ tấn công

Ánh mắt thất thần của sư tử đực khi bị kẻ thù ăn sống (Ảnh cắt từ clip).

Tác giả đoạn video cho biết cuộc đụng độ diễn ra giữa cặp sư tử đực anh em Mbiri, từng bị mất lãnh thổ, và cặp sư tử đực anh em Avoca, nhóm đã đánh bại Mbiri trước đó để giành quyền kiểm soát đàn.

Sau khi bị đẩy khỏi khu vực sinh sống cũ, cặp sư tử Mbiri tiếp tục lang thang trên thảo nguyên. Tuy nhiên, chúng vẫn quay lại khu vực từng thuộc quyền kiểm soát của mình, nhiều khả năng nhằm thăm dò cơ hội tái chiếm lãnh thổ.

Trước khi cuộc giao tranh xảy ra, 2 con sư tử Mbiri đã tiếp cận xác một con trâu rừng và ăn no. Nguồn thức ăn này có thể giúp chúng duy trì thể trạng tốt trước khi chạm trán đối thủ.

Sau đó, khi di chuyển trong khu vực từng thuộc phạm vi hoạt động cũ, anh em Mbiri đã đối mặt với anh em Avoca. Một cuộc giao tranh quyết liệt nổ ra.

Sư tử đực vùng vẫy trong đau đớn khi bị đối thủ ăn sống (Video: Kruger).

Theo tác giả đoạn clip, trong quá trình xung đột, một con sư tử Avoca đã rút lui, khiến cá thể còn lại phải đơn độc đối đầu với 2 đối thủ. Sự chênh lệch về lực lượng khiến con sư tử này nhanh chóng rơi vào thế bất lợi.

Cá thể thất thế bị đối phương khống chế và tử vong sau đó. Sau khi hạ gục đối thủ, 2 con sư tử Mbiri còn quay lại cắn xé xác con vật. Đây là hành vi vẫn có thể xuất hiện ở sư tử trong các cuộc xung đột dữ dội liên quan đến lãnh thổ và quyền thống trị.

Dù giành chiến thắng, một con sư tử Mbiri cũng bị thương nặng ở vùng miệng sau trận chiến.

Theo các nhà nghiên cứu động vật hoang dã, trong đàn sư tử, sư tử cái thường đảm nhiệm phần lớn hoạt động săn mồi và chăm sóc con non, còn sư tử đực chủ yếu giữ vai trò bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ đàn và cạnh tranh quyền sinh sản với các con đực khác. Tuy nhiên, sự phân công này không hoàn toàn tuyệt đối, bởi trong một số trường hợp, sư tử đực cũng có thể tham gia săn mồi.

Những cuộc giao tranh giữa các con sư tử đực là một phần phổ biến trong cấu trúc xã hội của loài này. Mục tiêu chính không chỉ là kiểm soát lãnh thổ, mà còn là quyền tiếp cận đàn cái và duy trì bộ gene.

Các cuộc xung đột như vậy thường diễn ra giữa những liên minh sư tử đực, thường là anh em cùng mẹ hoặc các cá thể có quan hệ gần gũi. Khi một liên minh mạnh hơn xuất hiện, nhóm đang nắm quyền có thể bị đánh bại, bị đuổi khỏi đàn hoặc tử vong.

Những con sư tử đực thất thế nếu còn sống sót thường phải rời đàn, sống du cư trong thời gian dài và chỉ có thể quay lại giành lãnh thổ khi đủ sức mạnh hoặc hình thành được liên minh mới.