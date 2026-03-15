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Sư tử đầu đàn nhường bữa ăn cho những con non

Sư tử đầu đàn đã cho thấy quyền lực của mình khi xua đuổi những con cái, nhường cho những con non trong đàn thưởng thức bữa ăn, trước khi đến lượt của những con sư tử trưởng thành.
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