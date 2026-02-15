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Sư tử con tinh nghịch bị mẹ xô ngã xuống vũng nước

Sư tử con tinh nghịch, liên tục cắn vào đuôi mẹ để chơi đùa. Sư tử mẹ sau đó đã “trả đũa” khi đẩy ngã sư tử con xuống vũng nước.
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