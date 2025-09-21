Video
video cùng chuyên mục

Sư tử con hào hứng khi được gặp lại mẹ

Chú sư tử con ham chơi bỏ chạy ra xa khiến sư tử mẹ phải đi tìm. Khi gặp lại con, sư tử mẹ lập tức ngoạm chặt lấy đứa trẻ tinh nghịch để con không tiếp tục bỏ chạy ra xa.
