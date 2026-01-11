Video
video cùng chuyên mục

Sư tử cái thể hiện kỹ năng săn mồi ấn tượng

Sư tử cái đã cho thấy kỹ năng săn mồi đầy ấn tượng khi dễ dàng hạ gục một con linh dương đầu bò có kích thước thậm chí còn to lớn hơn cả kẻ đi săn.
