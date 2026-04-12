Video
video cùng chuyên mục

Sư tử cái “nổi điên” vì bị con đực làm phiền trong lúc đang cứu con non

Khi phát hiện sư tử non bị ngã xuống hồ nước, sư tử mẹ đã nhanh chóng lao đến để cứu con lên.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Sự thật về khoảnh khắc chim phượng hoàng bay giữa trời