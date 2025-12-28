Video
video cùng chuyên mục

Sư tử bị mắc kẹt sau khi leo lên cây để cướp con mồi của báo hoa mai

Khi thấy báo hoa mai giấu con mồi trên cây cao, sư tử đực đã trèo lên để cướp lấy. Tuy nhiên, con vật đã bị mắc kẹt do không thể tìm đường leo xuống.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Sư tử đực tha xác con non của đối thủ để thị uy sức mạnh