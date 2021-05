Sự sống mong manh của bé sinh non bị giãn não thất

Chào đời khi thai mới được 7 tháng, bé Hoàng Văn Bé (sinh ngày 5/2/2015, quê Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An) còn bị nhiễm trùng máu, giãn não thất. Sự sống của bé đang bị đe dọa từng giờ nếu không được can thiệp sớm. Thế nhưng, vì quá nghèo, anh Hoàng Văn Cứ, chị Hồ Thị Thúy - bố mẹ của cháu vẫn chưa thể chuyển cháu đến bệnh viện tuyền trung ương theo lời khuyên của bác sỹ tại Khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nơi bệnh nhi Hoàng Văn Bé đang điều trị.