Video
video cùng chuyên mục

Sư đoàn Dù 82 của Mỹ, "lưỡi dao sắc" khiến Iran cảnh giác cao độ

Sư đoàn Dù 82 đặc biệt tinh nhuệ của Mỹ được ví như là "lưỡi dao sắc" khiến Iran cảnh giác cao độ.
Đọc thêm : Mỹ bất ngờ với sự kháng cự mãnh liệt của Iran: Đứng trước ngã ba đường?