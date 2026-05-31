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Sự cố hài hước của “vua sư tử” trong vườn thú

Sư tử là loài động vật nổi tiếng với sự uy nghiêm và dũng mãnh, tuy nhiên, đôi khi chúng gặp phải những tai nạn ngờ nghệch và hài hước, như trong tình huống dưới đây.
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