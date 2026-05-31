Nổi bật tuần qua: Cô gái va trúng cá mập khi đang lặn biển

Nữ thợ lặn va trúng cá mập khi đang bơi lên mặt nước

Cô gái có tên Marivic Catilod đang lặn ngoài khơi Maldives đã vô tình va đầu trúng bụng một con cá mập khi cô bơi lên mặt nước. Con cá mập đã bị giật mình và bơi đi sau tình huống va chạm.

Con cá mập trong tình huống này là cá mập miệng bản lề, là loài hiền lành, sống gần đáy biển. Dù kích thước to lớn với chiều dài cơ thể lên đến 4m, cá mập miệng bản lề chủ yếu ăn động vật giáp xác và cá nhỏ, hầu như không tấn công con người ngoại trừ trường hợp bị đe dọa và khiêu khích.

Nhóm báo săn non chào mừng mẹ quay trở về

Nhóm 7 con báo săn non đã cho thấy sự vui mừng, háo hức khi mẹ của chúng trở về sau chuyến đi săn. Tuy nhiên, dường như báo mẹ đã không có được chuyến đi săn thành công và không mang được gì về cho những con non.

Báo săn thường sinh từ 3 đến 5 con non mỗi lứa. Do vậy, việc con báo săn cái này có đến 7 con non là một điều hiếm gặp.

Hổ cho thấy sức mạnh khi tha xác con mồi cỡ lớn

Thay vì ăn thịt con mồi tại chỗ sau chuyến đi săn như sư tử, hổ thường tha xác con mồi đến nơi an toàn rồi mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Đoạn video cho thấy sức mạnh ấn tượng của hổ khi dễ dàng tha xác của một con mồi cỡ lớn đi nơi khác.

Linh dương non xấu số trở thành con mồi của bầy chó hoang châu Phi

Bầy linh dương Impala mải mê ăn uống, chơi đùa đến mức không chú ý đàn chó hoang châu Phi đang tiếp cận.

Khi khoảng cách đủ gần, đàn chó hoang châu Phi lập tức tăng tốc để rượt đuổi. Cuối cùng, một con linh dương non xấu số đã không kịp thời chạy thoát, trở thành con mồi cho những kẻ đi săn.

Báo hoa mai chống trả quyết liệt khi bị bầy sư tử bao vây

Báo hoa mai bị bầy sư tử bao vây và tấn công dữ dội, nhưng vẫn quyết tâm chống trả quyết liệt. Đoạn video cho thấy sự chênh lệch lớn về kích thước giữa báo hoa mai và những con sư tử trưởng thành.

Trăn dài gần 4m được giải cứu vì bị mắc nghẹn khi đang nuốt con mồi

Người dân sống tại một ngôi làng ở ngoại ô quận Coimbatore (bang Tamil Nadu, Ấn Độ) đã phát hiện một con trăn cỡ lớn bị mắc nghẹn khi đang cố gắng nuốt một con dê. Dường như trăn đã săn được dê, nhưng không ngờ kích thước con mồi quá lớn nên không thể nuốt trọn.

Nếu không được giải cứu, con trăn hoàn toàn có thể bị mất mạng.

Người dân địa phương đã thông báo sự việc với chính quyền. Các chuyên gia động vật đã giải cứu thành công con trăn, bàn giao lại con vật cho lực lượng kiểm lâm để thả về rừng.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân sống gần rừng cần cảnh giác, tránh bị trăn tấn công, vì những con trăn trưởng thành cỡ lớn hoàn toàn có thể nuốt trọn cả con người.

Đàn báo săn hợp lực tấn công linh dương đầu bò

Đoạn video này cho thấy khoảnh khắc hiếm hoi khi báo săn đi săn theo bầy, bởi lẽ đây là loài động vật sống đơn độc. Có vẻ như đây là những con báo săn chưa trưởng thành và đang sống chung với nhau trước khi bắt đầu cuộc sống tự lập.

Nhờ lợi thế tốc độ, báo săn đã có thể nhanh chóng đuổi kịp và tấn công linh dương đầu bò. Tuy nhiên, một con báo săn đơn độc khó có thể hạ gục linh dương đầu bò trưởng thành. Do vậy, 5 con báo săn đã cùng hợp lực để tấn công con linh dương sau khi đã tách con mồi ra khỏi đàn.

Linh dương đầu bò đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi những kẻ săn mồi. Tuy nhiên, những con báo săn đã không cho con mồi bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Cuối cùng, linh dương đầu bò đã trở thành bữa ăn cho những kẻ đi săn.

Gấu trúc tinh nghịch ngã từ trên ngọn cây cao xuống đất

Nhiều du khách khi ghé thăm vườn thú tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc) đã rất lo lắng khi nhìn thấy hai con gấu trúc trèo lên ngọn cây cao, trong đó một con đã leo đến ngọn cây cao nhất.

Đúng như mọi người lo lắng, một trong hai con gấu trúc đã bị ngã từ trên cao xuống đất do ngọn cây không chịu được sức nặng của con vật. Tuy nhiên, gấu trúc vẫn hoàn toàn bình an sau cú ngã nguy hiểm này.

Chuyên gia dùng chai nhựa khống chế rắn hổ mang một cách dễ dàng

Một người dân sống tại Bangkok (Thái Lan) đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ khi phát hiện con rắn hổ mang ẩn nấp trong chậu cây cảnh của gia đình.

Khun Somjed, một chuyên gia bắt rắn kỳ cựu, cùng các đồng sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi, Khun Somjed nhận ra đây chỉ là một con rắn hổ mang non chưa trưởng thành, do vậy, anh đã sử dụng một cách thức đặc biệt để khống chế con vật.

Thay vì sử dụng các dụng cụ bắt rắn chuyên dụng, Khun Somjed sử dụng một chai nhựa đã được cắt phần trên, sau đó khéo léo tóm gọn con rắn bằng dụng cụ đặc biệt này.

Khun Somjed cho biết đây là lần đầu tiên anh sử dụng kỹ thuật khác thường này để khống chế rắn độc. Dĩ nhiên, để thực hiện điều này, Khun Somjed đã được trang bị những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về rắn, do vậy mọi người tuyệt đối không được thực hiện theo.

Con rắn hổ mang non sau đó được lực lượng cứu hộ trả tự do tại một vị trí cách xa khu dân cư.

Sự cố hài hước của “vua sư tử” trong vườn thú

Sư tử là loài động vật nổi tiếng với sự uy nghiêm và dũng mãnh, tuy nhiên, đôi khi chúng gặp phải những tai nạn ngờ nghệch và hài hước, như trong tình huống dưới đây.

Voi bất ngờ nổi điên, tấn công chiếc ô tô dữ dội

Một con voi đực được nuôi tại ngôi đền Kidangoor Mahavishnu (bang Kerala, Ấn Độ) đã bất ngờ nổi điên, tàn phá nhà cửa và xe cộ ở xung quanh ngôi đền.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy con voi đã quăng quật một chiếc ô tô trong sân đền, trước khi lao ra đường tấn công một chiếc xe tải khác, khiến tài xế xe tải thiệt mạng.

Theo truyền thông địa phương, con voi đã trở nên hung dữ bất thường khi bước vào giai đoạn động dục. Lực lượng chức năng và kiểm lâm đã được huy động đến hiện trường, sử dụng thuốc gây mê để khống chế con voi.