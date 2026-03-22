Video
video cùng chuyên mục

SOOBIN thể hiện bản hit hàng triệu view "Xin đừng lặng im"

Bản gốc "Xin đừng lặng im" của SOOBIN gây chú ý trở lại sau khi NOO Phước Thịnh trể hiện ca khúc này trên sân khấu Hà Nội.
Đọc thêm : Noo Phước Thịnh lần đầu hát hit của SOOBIN, tiết lộ bí mật không ngờ