Noo Phước Thịnh lần đầu hát hit của SOOBIN, tiết lộ bí mật không ngờ

Trong đêm nhạc Linh cảm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh tại Bảo tàng Hà Nội tối 21/3, Noo Phước Thịnh gây bất ngờ khi thể hiện lại ca khúc Xin đừng lặng im - bản hit gắn liền với tên tuổi của SOOBIN.

Đáng chú ý, ngay trên sân khấu, một bí mật hậu trường thú vị đã được tiết lộ: Xin đừng lặng im ban đầu được Dương Khắc Linh gửi cho Noo Phước Thịnh, song nam ca sĩ không lựa chọn thể hiện. Ca khúc sau đó đến tay SOOBIN và trở thành một bản hit lớn trên thị trường.

Noo Phước Thịnh lần đầu hát bản hit "Xin đừng lặng im" của SOOBIN (Video: Mai Châm).

Đây là lần hiếm hoi Noo Phước Thịnh hát lại một ca khúc vốn đã có dấu ấn mạnh mẽ từ một nghệ sĩ khác. Ngay từ những câu hát đầu tiên, khán giả đã có phản ứng rõ rệt, vừa thích thú, vừa tò mò về cách nam ca sĩ xử lý một bản hit quen thuộc.

Không đi theo hướng thể hiện da diết, giàu tự sự như SOOBIN, Noo Phước Thịnh mang đến phiên bản có phần tiết chế, tập trung vào kỹ thuật và cách xử lý giai điệu rõ ràng. Sự khác biệt này khiến khán giả đặt 2 giọng ca lên “bàn cân”.

SOOBIN thể hiện bản hit hàng triệu view "Xin đừng lặng im" (Video: YouTube Muse).

Một bộ phận người hâm mộ đánh giá Noo Phước Thịnh giữ được sự chỉn chu, sáng rõ trong từng câu hát, trong khi SOOBIN vẫn được xem là người tạo nên “linh hồn” cảm xúc cho ca khúc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chính sự khác biệt trong cách thể hiện đã giúp Xin đừng lặng im có thêm một đời sống mới trên sân khấu.

Trên sân khấu, Noo Phước Thịnh cũng chia sẻ câu chuyện thú vị về cơ duyên làm việc với Dương Khắc Linh. Nam ca sĩ cho biết, bản thân từng nhận được nhiều sáng tác từ nhạc sĩ, trong đó có những ca khúc sau này trở nên nổi tiếng nhưng anh đã từ chối vì “chưa có duyên”.

“Biết đâu vào tay mình, bài hát lại không hay như vậy”, Noo Phước Thịnh thẳng thắn bày tỏ. Đồng thời, anh cho rằng mỗi ca khúc đều cần “đúng người, đúng thời điểm” để phát huy trọn vẹn cảm xúc.

"Hoàng tử Vpop" Noo Phước Thịnh trình diễn "Xin đừng lặng im" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không khí đêm nhạc càng trở nên sôi động khi nam ca sĩ ngẫu hứng nhận lời thể hiện thêm Cánh hồng phai - một bản hit quen thuộc khác của Dương Khắc Linh. Anh tiết lộ từng nhiều lần hát ca khúc này trong các buổi karaoke, nhưng đây là lần hiếm hoi thể hiện trên sân khấu lớn.

Màn trình diễn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, cho thấy sức hút của những bản hit đình đám khi được làm mới qua giọng hát của các nghệ sĩ khác.

Đêm nhạc Linh cảm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh được xây dựng như một đêm nhạc tổng hợp, tái hiện hành trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của anh qua nhiều giai đoạn. Tên gọi Linh cảm cũng chính là một trong những ca khúc tiêu biểu gắn với tên tuổi của nhạc sĩ, đồng thời gợi mở về nguồn cảm hứng sáng tạo xuyên suốt sự nghiệp.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ từng gắn bó với Dương Khắc Linh như: Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trung Quân Idol, Lưu Hiền Trinh, Sara Lưu, Jaykii..., tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, từ pop ballad, R&B đến những bản phối hiện đại.