Do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12) đã tạo ra các đợt sóng lớn, vượt qua tuyến đê ngầm, uy hiếp nhiều công trình du lịch, nhà cửa tại khối Thịnh Mỹ, phường Hội An Tây, Đà Nẵng.