Video
video cùng chuyên mục

Sóng biển dồn dập ập vào nhà dân ở Quảng Ngãi do bão số 13

Bão số 13 với cường độ mạnh khiến thuỷ triều dâng cao, nhiều đợt sóng dồn dập ập vào nhà dân cách biển vài chục mét.
Đọc thêm : Khoảnh khắc sóng biển giật sập cổng, ập vào nhà dân do bão số 13