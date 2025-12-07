Video
video cùng chuyên mục

Sói lửa thoát khỏi sự rượt đuổi của hổ nhờ tốc độ

Con sói lửa đã trở thành mục tiêu săn đuổi của hổ Bengal, nhưng thoát chết nhờ chạy nhanh hơn kẻ đi săn.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Sư tử già bị đàn trâu rừng bao vây, hành hạ thê thảm