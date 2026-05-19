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Sói lửa bao vây và săn con mồi cỡ lớn

Sau hơn 20 năm biến mất, một cá thể sói lửa được các nhà khoa học ghi nhận tại Việt Nam thông qua hệ thống bẫy ảnh.
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