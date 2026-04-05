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So sánh khả năng chỉnh sửa ảnh bằng AI của các hãng smartphone hàng đầu

Đoạn video đã so sánh khả năng chỉnh sửa ảnh bằng AI tích hợp trên các mẫu smartphone hàng đầu, bao gồm Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus và Google.
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